ИА ООЕАНДА-НОВОСТИ.Стало известно о смерти молодого российского ведущего Андрея Бобродина. Эту информацию также подтвердили в посольстве России в Колумбии – мужчина найден мёртвым своём номере отеля в городе Медельин.

В полиции города утверждают, что ничего криминального в его смерти не было, умер он не насильственной смертью. В посольстве сообщают аналогичную информацию. Андрей Бобродин погиб в запертом номере, его тело обнаружили уже давно – в мае, однако известно об это из официальных источников стало только сейчас.

До этого информация о смерти Бородина впервые появилась в социальной сети «Инстаграм», певец и стилист Сергей Зверев выложил на своей страничке фото ведущего в траурной рамке. При этом пояснять словами он ничего не стал, а после и вовсе удалил этот пост.

В посольстве (находится в городе Богота) отметили, что молодой человек, когда прибыл в Колумбию, не вставал на консульский учёт о дипломатической миссии. На данный момент, со слов пресс-секретаря посольства Евгения Наумова, они контролируют ситуацию, держат связь с местными властями. В Колумбию прилетела за телом сына мать Бородина. Похороны будут на родине.

Андрей Бородин был только в начале свей звёздной карьеры, на своей страничке в «Инстаграм» он делился видеозаписями с телеканала СТС, где он принимал участие в телепередаче Love, там же есть записи с его концертов. Он принял участие в шоу Comedy Club и «Голос».

В апреле 2017 года в Колумбии был убит россиянин, его застрелили бойцы Колумбийской Армии. Арсен Восканян находился у них в плену, а при попытке бежать, был убит. В СМИ писали, что он получил пулю после того, как выхватил гранату и с ней попытался убежать. В Армии сообщали, что его уж должны были освободить, но в момент транспортировки он выхватил ружьё у солдата-конвоира и ранил пятерых.

При этом похищен мужчина был в ноябре 2016 года, информация об этом узналась во время прослушки радиопереговоров, между повстанцами. Сам Восканян в Колумбии ловил редких ядовитых лягушек, чтобы переправлять их в Армению и заработать себе на дом.

