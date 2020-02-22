ИА «Ореанда-Новости». Первые синие британские паспорта за почти 30 лет будут выданы в следующем месяце, сообщает Министерство внутренних дел Великобритании.



«Синие паспорта» были введены в действие в 1921 году и постепенно отменены после 1988 года, когда члены европейского экономического сообщества согласились гармонизировать дизайн.

Министр внутренних дел заявил, что паспорт «вновь будет вплетен в нашу национальную идентичность». Ещё в декабре 2017 года правительство объявило, что синий паспорт вернётся.

По оценкам правительства, с лета все вновь выданные паспорта будут синими.

Синие паспорта будут изготовлены компанией Gemalto, принадлежащей французской фирме Thales. На задней стороне обложки будут изображены цветочные эмблемы Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.