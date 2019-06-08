По мнению Сийярто, конечной цели они так и не достигли.Об этом стало известно из неофициальных разговоров в рамках проведения в городе Санкт-Петербурге Международного экономического форума.Это экономическая - создать в российском государстве неблагоприятные для развития экономической отрасли условия, тем самым, нанести ей ущерб. Вторая задача политического плана - для того, чтобы Россия выполнила Минские соглашения.По словам главы иностранного ведомства Венгрии, ни одна из задач не смогла реализоваться. Поэтому Петер Сийярто считает необходим поставить перед венгерским правительство вопрос сохранения ограничительных мер против Российской Федерации.Экономическая составляющая этой европейской страны потеряла около семи миллиардов долларов, о чём говорил уже венгерский министр иностранных дел в марте текущего года.Однако, потеря семи миллиардов долларов в товарообороте между Венгрией и Российской Федерацией остаётся признанным фактом. Поэтому позиция Петера Сийярто имеет под собой закономерно объяснимую финансовую основу.Ранее президент Венгерской республики Виктор Орбан выступил с заявлением, что его страна выступает против применения экономических санкций против России.