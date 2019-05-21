ИА «Ореанда-Новости». Ведущая правозащитная организация Европы обвинила правительство Венгрии в нарушении прав человека и использовании антимигрантской риторики, которая подпитывает «ксенофобские настроения, страх и ненависть».

В отчёте комиссара Совета Европы по правам человека Дунии Миятович сделан вывод: «Нарушения прав человека в Венгрии негативно влияют на всю систему защиты и верховенство закона в стране». Правительству Венгрии настоятельно рекомендуется отменить законы о «кризисной ситуации». Еврокомиссар утверждает, что чрезвычайные меры не могут быть оправданы, когда правительство получило только 671 ходатайство о предоставлении убежища в 2018 году.

Правительство Виктора Орбана объявило «кризисную ситуацию из-за массовой иммиграции» в 2015 году и построило забор, увенчанный колючей проволокой вдоль южной границы страны с Сербией. В тот год сотни тысяч беженцев и мигрантов прошли через Венгрию, в основном пытаясь добраться до Западной Европы. В настоящее время просители убежища в Венгрии живут в двух транзитных зонах вдоль границы. Это является частью закона, который, по мнению ООН, нарушает международные обязательства Венгрии перед беженцами.

Уполномоченный по правам человека также поднял тревогу по поводу венгерских законов, которые «стигматизируют и криминализируют» деятельность неправительственных организаций. Миятович заявил, что законы Венгрии оказывают постоянное сдерживающее воздействие на НПО, и отметил, что некоторые группы сталкиваются с травлей, запугиванием и клеветой. Доклад Миятовича публикуется в Брюсселе в связи с процедурой ЕС по наложению санкций на Венгрию за нарушение правопорядка.

В 18-страничном опровержении выводов Миятовича министерство иностранных дел Венгрии заявило, что страна выполнила «все свои международные обязательства, касающиеся защиты прав лиц, ищущих убежища, и беженцев». В ответном заявлении также говорится, что введение кризисной ситуации было абсолютно оправдано из-за кризисной ситуации на Балканах.