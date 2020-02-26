26.02.2020, 09:10
Верка Сердючка сообщила, как жюри Евровидения Украине "отомстило" за Россию
ИА «Ореанда-Новости». Жюри Евровидения-2018 отомстило Украине за инцидент с РФ, рассказала во вторник певица Верка Сердючка, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Верка Сердючка сделала напоминание о том, что певец Melovin, который представлял Украину, по результатам голосования занял седьмое место. При этом, говорит певица, неизвестно, кем и почему принималось такое решение.
По словам Сердючки, рассматривался вариант, что жюри умышленно наказало Украину, не дав ей ни одного балла, в связи с инцидентом с Россией, когда представители РФ не прибыли на конкурс и не было трансляции, а это немалые деньги. Об этом Верка Сердючка рассказала радиостанции "Люкс ФМ".
Верка Сердючка сделала напоминание о том, что певец Melovin, который представлял Украину, по результатам голосования занял седьмое место. При этом, говорит певица, неизвестно, кем и почему принималось такое решение.
По словам Сердючки, рассматривался вариант, что жюри умышленно наказало Украину, не дав ей ни одного балла, в связи с инцидентом с Россией, когда представители РФ не прибыли на конкурс и не было трансляции, а это немалые деньги. Об этом Верка Сердючка рассказала радиостанции "Люкс ФМ".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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