Верка Сердючка сделала напоминание о том, что певец Melovin, который представлял Украину, по результатам голосования занял седьмое место. При этом, говорит певица, неизвестно, кем и почему принималось такое решение.По словам Сердючки, рассматривался вариант, что, а это немалые деньги. Об этом Верка Сердючка рассказала радиостанции "Люкс ФМ".