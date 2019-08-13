ИА «Ореанда-Новости». Вица-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини могут оштрафовать на сумму до 250 тысяч евро за публикацию в Twitter, которой он якобы нарушил авторское право.



Земельный суд во Франкфурте-на-Майне признал политика виновным в нарушении прав немецкого фотографа Фридхольда Улонска.



Дело в том, что вице-премьер запостил в Twitter фотографию, которую сделал фотограф из Германии. Фотограф заявил, что обратился в суд, так как Сальвини уже неоднократно использовал его фото.