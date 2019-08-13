13.08.2019, 17:27
Вице-премьера Италии могут оштрафовать на 250 тысяч евро за пост в Twitter
ИА «Ореанда-Новости». Вица-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини могут оштрафовать на сумму до 250 тысяч евро за публикацию в Twitter, которой он якобы нарушил авторское право.
Земельный суд во Франкфурте-на-Майне признал политика виновным в нарушении прав немецкого фотографа Фридхольда Улонска.
Дело в том, что вице-премьер запостил в Twitter фотографию, которую сделал фотограф из Германии. Фотограф заявил, что обратился в суд, так как Сальвини уже неоднократно использовал его фото.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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