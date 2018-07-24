



ИА «Ореанда-Новости» . Средства массовой информации сообщают, что в адрес президента России Владимира Путина была направлена телеграмма, в которой повстанцы-хуситы просят содействовать обеспечению безопасности в Йемене и прекращению в стране гражданской войны.

Сообщается, что Махди Аль-Машат, председатель Верховного политического совета хуситов, обратился к президенту России за помощью. В обращении лидер хуситов отмечает, что Россия могла бы повлиять на международное сообщество и помочь прекратить кровопролитие в Йемене.



Кроме того, страна страдает от блокады, которую установили участники коалиции суннитских государств – Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Махди Аль-Машат утверждает, что свергнутое правительство Йемена и их союзники действуют не в целях страны, а в интересах Соединённых Штатов Америки и других западных государств.





Напомним, что в 2014 году в Йемене началась гражданская война, корни которой уходят в 2004 год, когда живущие на севере страны повстанцы-шииты выступили за установление в Йемене теократической монархии и разрыв отношений с Соединёнными Штатами Америки.



Боевые действия начались в стране в 2009 году. Через год между шиитами и действующим правительством Йемена было заключено перемирие. В 2011 году в стране снова начались беспорядки, связанные с нищенским существованием граждан Йемена, номинальной властью президента и укреплением в стране сил террористической группировки «Аль-Каиды». После кровопролитного противостояния действующей власти и шиитов на пост президента был назначен Абд-Раббу Мансур Хади, бывший вице-президент Йемена. Но важные реформы в стране не были проведены и в 2014 году хуситы – представители йеменской шиитской военизированной группировки «Ансар Алла» организовали восстание в северной части Йемена. Постепенно хуситы захватили столицу страны и установили в Йемене своё доминирующее положение. Президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади был изгнан.





После того, как в конфликт в Йемене вмешались силы Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Иордании и других стран Ближнего Востока, кровопролития в Йемене усилились.



Сейчас силы хуситов находятся в тяжёлом положении. Ранее хуситское правительство обращалось за поддержкой к президенту Франции Эммануэлю Макрону.





Сейчас в Йемене действует два правительства. Изгнанного президента Абд-Раббу Мансура Хади, власть которого признана международным сообществом, поддерживает Саудовская Аравия и союзные государства. Правительство хуситов не признано. Известно, что их поддерживает Иран.