ИА «Ореанда-Новости». Один из депутатов палаты Лордов британского парламента выступил с инициативой увеличить размер спасательных люков на подводных лодках из-за большого количества военнослужащих, страдающих избыточным весом.

Депутат отметил, что британскую армию охватила «эпидемия» ожирения, поэтому на подводных лодках в целях безопасности моряков необходимо сделать люки шире.

Кроме того, в британском парламенте также высказались за то, чтобы сделать больше сидения пилота в самолётах-истребителях. По мнению парламентариев, это уже необходимо из-за той же причины ожирения военнослужащих.

Отмечается, что сегодня в армии Великобритании служит свыше 8,5 тысяч человек, которые страдают от лишнего веса. Эксперты говорят, что эта цифра – самый высокий показатель за несколько последних десятилетий.

Стоит отметить, что проблема солдат с лишним весом стоит не только в Британии. «Располневшими» признали и вооружённые силы США. В 2017 году из армии США едва не уволили около 120 тысяч солдат, у которых был лишний вес. А при призыве в армию выяснилось, что из 70 тысяч призывников больше половины (68%) страдают от ожирения. В США давно бью тревогу по поводу солдат, страдающих от лишнего веса. Врачи уже заявили, что толстые военные – это угроза национальной армии, так как лишний вес ведёт к увеличению количества травм и боевых потерь.

Кроме того, из-за избыточного веса много денег тратится на медицинское обслуживание военных. По некоторым данным, ежегодно дополнительные траты на полных солдат и офицеров составляют около 1 миллиарда долларов.

Что касается России, то ранее СМИ писали, что было распоряжении об увольнении из тыловых структур всех тех, кто страдает от лишнего веса