Депутат отметил, что британскую армию охватила «эпидемия» ожирения, поэтому на подводных лодках в целях безопасности моряков необходимо сделать люки шире.Кроме того,Отмечается, что сегодня в армии Великобритании служит свыше 8,5 тысяч человек, которые страдают от лишнего веса. Эксперты говорят, что эта цифра – самый высокий показатель за несколько последних десятилетий.Стоит отметить, что проблема солдат с лишним весом стоит не только в Британии. «Располневшими» признали и вооружённые силы США. В 2017 году из армии США едва не уволили около 120 тысяч солдат, у которых был лишний вес. А при призыве в армию выяснилось, что из 70 тысяч призывников больше половины (68%) страдают от ожирения. В США давно бью тревогу по поводу солдат, страдающих от лишнего веса.Кроме того, из-за избыточного веса много денег тратится на медицинское обслуживание военных.Что касается России, то ранее СМИ писали, что было распоряжении об увольнении из тыловых структур всех тех, кто страдает от лишнего веса