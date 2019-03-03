03.03.2019, 15:15
Власти Британии предложили расширить люки на подлодках для толстых моряков
ИА «Ореанда-Новости». Один из депутатов палаты Лордов британского парламента выступил с инициативой увеличить размер спасательных люков на подводных лодках из-за большого количества военнослужащих, страдающих избыточным весом.
Депутат отметил, что британскую армию охватила «эпидемия» ожирения, поэтому на подводных лодках в целях безопасности моряков необходимо сделать люки шире.
Кроме того, в британском парламенте также высказались за то, чтобы сделать больше сидения пилота в самолётах-истребителях. По мнению парламентариев, это уже необходимо из-за той же причины ожирения военнослужащих.
Отмечается, что сегодня в армии Великобритании служит свыше 8,5 тысяч человек, которые страдают от лишнего веса. Эксперты говорят, что эта цифра – самый высокий показатель за несколько последних десятилетий.
Стоит отметить, что проблема солдат с лишним весом стоит не только в Британии. «Располневшими» признали и вооружённые силы США. В 2017 году из армии США едва не уволили около 120 тысяч солдат, у которых был лишний вес. А при призыве в армию выяснилось, что из 70 тысяч призывников больше половины (68%) страдают от ожирения. В США давно бью тревогу по поводу солдат, страдающих от лишнего веса. Врачи уже заявили, что толстые военные – это угроза национальной армии, так как лишний вес ведёт к увеличению количества травм и боевых потерь.
Кроме того, из-за избыточного веса много денег тратится на медицинское обслуживание военных. По некоторым данным, ежегодно дополнительные траты на полных солдат и офицеров составляют около 1 миллиарда долларов.
Что касается России, то ранее СМИ писали, что было распоряжении об увольнении из тыловых структур всех тех, кто страдает от лишнего веса
Депутат отметил, что британскую армию охватила «эпидемия» ожирения, поэтому на подводных лодках в целях безопасности моряков необходимо сделать люки шире.
Кроме того, в британском парламенте также высказались за то, чтобы сделать больше сидения пилота в самолётах-истребителях. По мнению парламентариев, это уже необходимо из-за той же причины ожирения военнослужащих.
Отмечается, что сегодня в армии Великобритании служит свыше 8,5 тысяч человек, которые страдают от лишнего веса. Эксперты говорят, что эта цифра – самый высокий показатель за несколько последних десятилетий.
Стоит отметить, что проблема солдат с лишним весом стоит не только в Британии. «Располневшими» признали и вооружённые силы США. В 2017 году из армии США едва не уволили около 120 тысяч солдат, у которых был лишний вес. А при призыве в армию выяснилось, что из 70 тысяч призывников больше половины (68%) страдают от ожирения. В США давно бью тревогу по поводу солдат, страдающих от лишнего веса. Врачи уже заявили, что толстые военные – это угроза национальной армии, так как лишний вес ведёт к увеличению количества травм и боевых потерь.
Кроме того, из-за избыточного веса много денег тратится на медицинское обслуживание военных. По некоторым данным, ежегодно дополнительные траты на полных солдат и офицеров составляют около 1 миллиарда долларов.
Что касается России, то ранее СМИ писали, что было распоряжении об увольнении из тыловых структур всех тех, кто страдает от лишнего веса
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии