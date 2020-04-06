ИА «Ореанда-Новости». Власти итальянских областей Ломбардии и Тосканы обязали жителей носить медицинские маски, когда они выходят из дома, пишет РИА Новости.



Отмечается, что это распоряжение властей вступит в силу после того, как тосканские города получат из региональных фондов 8,5 миллиона масок, которые раздадут населению.



Маски будут распространяться волонтёрами через супермаркеты, почты, газетные и табачные киоски. В Италии коронавирусом заболели уже более 132 тысяч человек.