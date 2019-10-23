ИА "Ореанда-Новости" Многомесячные массовые акции протеста на территории Гонконга нашли своё решение в отзыве законопроекта об экстрадиции местными властями на официальном уровне. Формальная процедура отзыва законопроекта должна была состояться на прошлой неделе, 16 октября.

Напомним, что планируемый законопроект, согласно которому властям Гонконга можно будет официально передавать своих правонарушителей на материковый Китай, вызвал в городе массовые протестные акции. По информации, предоставленной секретарём Гонконга по вопросам безопасности Джоном Ли, правительство специального административного района официально отзывает законопроект об экстрадиции. Такое заявление прозвучало в ходе сегодняшнего заседания в законодательном собрании Гонконга. Напомним, что начало формального отзыва законопроекта было запланировано ещё неделю назад, 16 октября. Однако беспорядки на городских улицах привели к тому, что процедуру перенесли.

Напомним, что власти Гонконга хотели предложить поправки в ныне действующий «Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах». Причиной изменений стало убийство жителем Гонконга своей спутницы на территории Тайваня, который Китай не признаёт независимым государством. Противники законопроекта посчитали, что это приведёт к подрыву суверенитета гонконгской судебной системы и к борьбе центрального китайского правительства с неугодными лицами. Масштабные акции привели сначала к приостановке этого решения, однако, жители пошли дальше и требовали полного отказа местных властей от своего законопроекта.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении полностью отозвать законопроект об экстрадиции из юридического поля действия.



