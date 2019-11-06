ИА «Ореанда-Новости». Власти Кипра решили аннулировать гражданство 26 человек, который получили кипрский паспорт в обмен за инвестиции, пишет «Коммерсант».



Сообщается, что гражданства были лишены девять россиян, один малайзиец, два кенийца, пять китайцев, один иранец и восемь камбоджийцев. Фамилии их не называются.



Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что грядёт проверка программы предоставления гражданства таким способом. Кипрский паспорт отберут у тех, кто получил его ошибочно.