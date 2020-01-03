Власти Китая заявили о своём намерении содействовать председательству РФ в БРИКС

Гэн Шуаном, работающим в МИД Китая, сказано, что всеми силами Пекин будет оказывать содействие председательству РФ в БРИКС.



К России с начала этого года перешло председательство в группе БРИКС. Ранее эту должность занимала Бразилия.



Главной целью названо содействовать тому, что повышает качество жизни народов государств данного объединения.



Гэн Шуан на встрече с журналистами сказал также о том, что Пекин будет поддерживать взаимодействие с Россией и тесный с ней контакт для того, чтобы провести с успехом саммит стран БРИКС в городе Санкт-Петербурге. Китайский дипломат также заявил о том, что надеется, что в группе при председательстве РФ будут достигнуты новые успехи.

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