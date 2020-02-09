09.02.2020, 11:36
Власти КНР выразили благодарность РФ за доставку в Ухань гуманитарного груза
ИА «Ореанда-Новости» В министерстве иностранных дел России заявили, что представители КНР поблагодарили РФ за доставку в город Ухань гуманитарного груза. В Китай Россией были переданы медицинские средства индивидуальной защиты, дефицит которых ощущается в некоторых районах КНР.
Накануне появилась информация, что воздушным судном, принадлежащим МЧС РФ, в воскресенье был в город Ухань доставлен гуманитарный груз, который включает средства индивидуальной защиты и лекарства. Как заявлено в МИД России, общий вес гуманитарного груза, переданного Китаю, составил двадцать три тонны.
Накануне появилась информация, что воздушным судном, принадлежащим МЧС РФ, в воскресенье был в город Ухань доставлен гуманитарный груз, который включает средства индивидуальной защиты и лекарства. Как заявлено в МИД России, общий вес гуманитарного груза, переданного Китаю, составил двадцать три тонны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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