В Китай Россией были переданы медицинские средства индивидуальной защиты, дефицит которых ощущается в некоторых районах КНР.Накануне появилась информация, что воздушным судном, принадлежащим МЧС РФ, в воскресенье был в город Ухань доставлен гуманитарный груз, который включает средства индивидуальной защиты и лекарства. Как заявлено в МИД России, общий вес гуманитарного груза, переданного Китаю, составил двадцать три тонны.