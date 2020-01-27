27.01.2020, 08:22
Власти Таиланда заявили, что не будут закрывать страну для туристов из КНР в связи с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Газете Bangkok Post представителями министерства здравоохранения Таиланда было заявлено, что таиландские власти не планируют пока запрещать въезд в страну туристам из КНР в связи с распространением коронавируса.
Анутхином Чанвиракуном, занимающим пост министра здравоохранения страны, было сказано, что Таиландом принимаются все необходимые меры контроля ситуации. По его словам, страна с ситуацией справляется хорошо.
Им заявлено о необходимости действовать так, чтобы меры контроля не оказывали влияния на функционирование систем экономики и на повседневную жизнь граждан страны и туристов.
Вместе с тем государственный деятель признал, что в стране зафиксированы 8 случаев заболеваний пневмонией, которая вызвана новым коронавирусом.
Анутхином Чанвиракуном, занимающим пост министра здравоохранения страны, было сказано, что Таиландом принимаются все необходимые меры контроля ситуации. По его словам, страна с ситуацией справляется хорошо.
Им заявлено о необходимости действовать так, чтобы меры контроля не оказывали влияния на функционирование систем экономики и на повседневную жизнь граждан страны и туристов.
Вместе с тем государственный деятель признал, что в стране зафиксированы 8 случаев заболеваний пневмонией, которая вызвана новым коронавирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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