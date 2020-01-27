Анутхином Чанвиракуном, занимающим пост министра здравоохранения страны, было сказано, что Таиландом принимаются все необходимые меры контроля ситуации. По его словам, страна с ситуацией справляется хорошо.Вместе с тем государственный деятель признал, что в стране зафиксированы 8 случаев заболеваний пневмонией, которая вызвана новым коронавирусом.