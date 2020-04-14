ИА «Ореанда-Новости». Во Франции коронавирусом заразились уже более ста тысяч человек, пишет RT.



C такой статистикой выступил руководитель генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.



По его данным, за последние сутки в стране от этого заболевания скончались 762 человека. Всего с момента начала пандемии умерло более 15 тысяч человек.



При этом ранее французские власти заявили, что карантин будет продлён до 11 мая. После этой даты страна будет постепенно возвращаться к прежней жизни.