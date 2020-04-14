14.04.2020, 21:24
Во Франции коронавирусом заразились более 100 тысяч человек
ИА «Ореанда-Новости». Во Франции коронавирусом заразились уже более ста тысяч человек, пишет RT.
C такой статистикой выступил руководитель генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
По его данным, за последние сутки в стране от этого заболевания скончались 762 человека. Всего с момента начала пандемии умерло более 15 тысяч человек.
При этом ранее французские власти заявили, что карантин будет продлён до 11 мая. После этой даты страна будет постепенно возвращаться к прежней жизни.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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