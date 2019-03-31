ИА «Ореанда-Новости» Мужчина сообщил о минировании вокзала в городе Ренн на западе Франции, таким образом он хотел задержать свой поезд, на который боялся не успеть. Об этом передаёт портал France Info.

Сообщается, что около в 9 утра по местному времени (11.00 мск) от неизвестного мужчины поступило сообщение о бомбе на вокзале. На станцию оперативно прибыли сотрудники полиции и военные, район вокзала оцепили.

Для обеспечения безопасности спецслужбы остановили движение поездов на полтора часа, также было ограничено движение автомобилей вблизи вокзала. Железнодорожное сообщение было возобновлено лишь к 11 часам по местному времени, когда служба безопасности не обнаружила никаких взрывоопасных предметов.

Позже сотрудники полиции установили личность звонившего. Как выяснилось, им оказался пассажир, боявшийся опоздать на свой поезд, он задержан. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч евро и лишение свободы сроком до двух лет.