02.04.2020, 15:38
Во Франции обвинили США в перекупке масок, заказанных из КНР
ИА «Ореанда-Новости». Во Франции заявили, что США перекупают заказанные из КНР маски. Американцев в перекупке масок из КНР обвинил Жан Роттнер, руководитель региона Гранд-Эст, во время беседы с журналистами телеканал RTL.
По словам французского функционера, перекупка происходит буквально на взлётной полосе в КНР. Он утверждает, что американцы платят вчетверо больше того, что платят французы. При этом им было отмечено, что некоторые заказы всё-таки были доставлены в регион.
Также Роттнер призвал своих соотечественников бороться с вирусом.
Пока властями Франции обвинения Роттнера подтверждены не были.
По словам французского функционера, перекупка происходит буквально на взлётной полосе в КНР. Он утверждает, что американцы платят вчетверо больше того, что платят французы. При этом им было отмечено, что некоторые заказы всё-таки были доставлены в регион.
Также Роттнер призвал своих соотечественников бороться с вирусом.
Пока властями Франции обвинения Роттнера подтверждены не были.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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