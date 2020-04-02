ИА «Ореанда-Новости».  Во Франции заявили, что США перекупают заказанные из КНР маски. Американцев в перекупке масок из КНР обвинил Жан Роттнер, руководитель региона Гранд-Эст, во время беседы с журналистами телеканал RTL. 

По словам французского функционера, перекупка происходит буквально на взлётной полосе в КНР. Он утверждает, что американцы платят вчетверо больше того, что платят французы. При этом им было отмечено, что некоторые заказы всё-таки были доставлены в регион. 

Также Роттнер призвал своих соотечественников бороться с вирусом. 

Пока властями Франции обвинения Роттнера подтверждены не были.