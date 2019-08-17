Во Франции призвали опередить США в налаживании отношений с Россией
Поэтому непоследовательную политику последних лет, подтолкнувшую Россию к сближению с Китаем, стоит исправить, подчеркнул Ведрин. «Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией. Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения», — указал Ведрин в интервью Figaro.
Он отметил важность сотрудничества России и Франции также в военной, ядерной, космической, цифровой сферах и в борьбе с терроризмом.
По словам, Ведрина, инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о встрече с российским лидером Владимиром Путиным весьма полезна. Также выбрано и удачное, по его мнению, время – незадолго до саммита G7 в Биаррице.
«Это очень полезная попытка, чтобы вывести Францию и, если возможно, Европу из безвыходного положения, из напрасной войны позиций», — подчеркнул Юбер Ведрин, который занимал пост главы МИД Франции в период с 1997 по 2002 год.
Президент РФ Владимир Путин прибудет на встречу с Макроном в форте Брегансон 19 августа. Саммит G7 пройдёт во французском Биаррице 24-26 августа.
Напомним, 9 августа сообщалось, что Польша выразила серьезную обеспокоенность из-за сближения России со странами Европы. Об заявил в интервью Reuters заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. По его мнению, потепление отношений Москва якобы воспримет как сигнал, что Европа не осуждает присоединение Крыма или другие «агрессивные» действия России.
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