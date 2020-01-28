ИА «Ореанда-Новости». На территории Франции зарегистрировали четвёртый случай заражения китайским коронавирусом, пишет «Интерфакс».



По словам директора главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона, заболевание диагностировано у пожилого китайского туриста. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.



Известно, что мужчина приехал из провинции Хубэй, в которой располагается очаг вируса.



По последним данным, в Китае коронавирусом заразились свыше 4,5 тысяч человек, более 100 человек скончались.