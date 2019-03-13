ИА «Ореанда-Новости» Во французских Альпах погиб российский горнолыжник при катании вне трасы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ во Франции.

Тело мужчины готовят к отправке на родину. Причиной гибели спортсмена стало падение с большой высоты, когда он каталсявне трасс.

По данным французских СМИ, инцидент произошёл на французском горнолыжном курорте Ля Грав. 35 летний мужчина упал в ущелье Шируз с высоты 300 метров и разбился. Это ущелье располагается на высоте 2500 метров.

Полиции о ЧП доложил туристический гид, который увидел на снегу следы от лыж и палок. По факту произошедшего начато расследование для выяснения причин гибели россиянина.