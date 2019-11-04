Их останки были обнаружены в грузовой машине, остановленной в британском Эссексе. Об этом говорится в издании Sky News.Полицейские 23 октября нашли в грузовике тела 39 человек. Среди погибших восемь женщин и 31 мужчина. По заявлению ITV News, погибшие — китайцы. Однако журналисты Би-би-си сообщали, что погибли граждане Вьетнама. В материале говорится, что грузовик направлялся в Великобританию из Болгарии.По данным следствия, люди, находившиеся в машине, могли погибнуть из-за нехватки кислорода или замёрзли. Следствие считает, что водитель знал о том, что нелегально везёт людей.