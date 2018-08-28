



ИА «Ореанда-Новости» . Лондонский карнавал в районе Ноттинг-Хилл уже много лет является не только зрелищным массовым мероприятием, но и способствует росту преступности и насилия. Согласно данным полиции, каждый год во время праздника происходят десятки правонарушений.

В этом году карнавал посетили около одного миллиона человек. К обеспечению порядка во время массовых гуляний власти Лондона привлекли 13 тысяч сотрудников полиции.



6 тысяч полицейских работали в воскресенье, в первый день фестиваля, и 7 тысяч сотрудников органов правопорядка обеспечивали безопасность на следующий день. Следили за порядком на карнавале представители тайной полиции, службы кинологов, огнестрельного оружия и группы по борьбе с насилием. Кроме того, участвующих в карнавале граждан обязали проходить рамки металлодетектеров, размещённых по всему маршруту карнавала. Однако невзирая на подобные меры, избежать случаев насилия, краж и мошенничества не удалось.



В этом году один участник праздника получил ножевое ранение и около 400 были задержаны за правонарушения. Также у десятков посетителей праздника полицейскими было изъято оружие. В столкновениях с участниками карнавала пострадали 30 полицейских.



В этом году по количеству задержанных карнавал обогнал прошлогоднее подобное мероприятие. Кроме того, жители Лондона отметили, что нынешний карнавал проходил в довольно откровенной атмосфере.



В социальных сетях появились записи о том, что откровенными сценами участники фестиваля шокировали окружающих.



Многие пользователи соцсетей, кто видел шествие, сошлись во мнении, что подобное мероприятие нельзя посещать с детьми, а некоторые высказывались более жёстко, и предлагали вовсе запретить карнавал, т.к. манера его проведения не соответствует образу Лондона как столицы Великобритании.





Напомним, что ежегодный карнавал в Лондоне в районе Ноттинг-Хилл проводится с 1966 года. Главными участниками массового мероприятия становятся выходцы из стран карибского моря, в первую очередь, с островов Тринидад и Тобаго. Более полувека назад представители этих островов составляли большой процент населения лондонских районов Кенсингтон и Челси. Для того, чтобы примирить англичан с представителями другой национальной культуры и был организован этот праздник. Карнавал является красочным уличным зрелищем, которое занимает второе место в рейтинге мировых карнавалов по числу человек, принимающих в нём участие.