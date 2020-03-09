ИА «Ореанда-Новости». Герцог и герцогиня Сассексские приняли участие в последнем публичном приёме в качестве королевских особ. С 31 марта они перестанут использовать свои титулы и получать государственные деньги.

Принц Гарри и Меган Маркл присоединились к другим высокопоставленным членам королевской семьи на службе в День Содружества в Вестминстерском аббатстве. Мероприяти прошло в понедельник, 9 марта.

Герцог и герцогиня вместе с Королевой, принцем Уэльским, герцогиней Корнуоллской, герцогом и герцогиней Кембриджскими собрались в центральном лондонском соборе.

Церемония прошла с некоторыми изменения королевских традиций. Гарри и Меган отвели прямо к их местам, а не сопроводили ожидать Королеву. Они не принимали участие в процессии, как это было всегда.

Кенсингтонский и Букингемский дворцы пока не дают комментарии по поведу случившегося.

Это первый раз, когда Гарри и Меган появился с другими членами королевской семьи после, как они объявили о своём намерении оставить титулы. По завершению последних королевский обязанностей они вновь вернуться в Канаду к маленькому сыну Арчи, чтобы начать новую жизнь.