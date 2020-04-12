ИА «Ореанда-Новости». Впервые в истории режим чрезвычайной ситуации объявлен сразу во всех штатах США. Об этом в Twitter сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Дир отметил, что впервые президент ввёл режим крупного бедствия во всех 50 штатах сразу. Последним штатом, где был введён данный режим, стал Вайоминг.

Американские власти приняли решение одобрить декларацию о чрезвычайной ситуации на фоне распространения коронавируса. Данный документ позволяет властям штатов получить средства федерального правительства на борьбу с распространением инфекции.

Режим чрезвычайной ситуации был введён и на заморских территориях США, включая Американские Виргинские Острова, Содружество Северных Марианских островов, Гуам и Пуэрто-Рико.

По последним данным, в США зафиксировано свыше 522 тысяч случаев заражения коронавирусом.