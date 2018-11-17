ИА «Ореанда-Новости» Военно-морской флот согласился ограничить шумную учебную деятельность в некоторых частях Атлантического океана, чтобы помочь спасти североатлантического кита.

Этот вид китов, общая численность которых не превышает 500 особей, находятся под угрозой вымирания, а эксперты прогнозируют полное исчезновение популяции к 2040 году. Военно-морской флот теперь сократит часть своей деятельности в регионе из-за опасений, что это может поспособствовать уменьшению количества североатлантических китов.

ВМС США будут ограничивать использование активного гидролокатора и взрывов вдоль некоторых частей Восточного побережья с середины ноября. Сообщается, что большая часть запретной зоны находится в 50 милях от береговой линии, хотя она также простирается до 100 миль от побережья Флориды.

Военно-морской флот так же согласился ограничить испытания стойкости кораблей и подлодок, в ходе которых взрывается по нескольку тонн взрывчатых веществ. Эту деятельность будут ограничивать с 15 ноября по 15 апреля - сезона рождения китов.

Военно-морской флот США временами генерирует довольно много подводного шума в учениях и во время испытаний кораблей. Одним из главных вредоносных оборудований, по словам активистов-экологов, является активный сонар, который передаёт звуковые волны через океан. С помощью звуковых волн, отражающихся от подводных объектов, моряки могут найти практически любой предмет. Однако, шумы сонара могут разрастаться до 235 децибел, и этот звук причиняет китам огромный вред, нанося серьёзные травмы, а иногда и смерть.

Флот часто ведёт активные споры с защитниками окружающей среды, особенно с теми, кто отстаивает права китов на жизнь. В ВМС США боятся, что, если они совсем отключат локаторы, то не смогут найти потенциального врага, который может заплыть на их территорию. Экологи боятся исчезновения вида, они боятся, что из-за бесконечных подводных испытаний популяция китов вымрет.

Популяция североатлантических китов начала сильно уменьшаться ещё в 19 веке, когда среди моряков пошла мода на китобоев. С того времени и по сегодняшний день количество китов постоянно падает. По оценкам учёных, в настоящее время в мире существует всего 430 особей североатлантических китов, и из них всего 100 самок способны к продолжению рода.