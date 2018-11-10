ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет ускорить переговоры по поводу северных территорий, располагающихся на Курильских островах.

На саммите в следующем году премьер-министр хочет пересмотреть совместную декларацию 1956 года, заключенную между Токио и Москвой, в которой говорится, что два из четырех островов - Хабомай и Шикотан - будут возвращены в Японию после подписания мирного договора. Абэ попытается подробно обсудить с президентом Владимиром Путиным, что делать с оставшимися двумя островами – Кунаширом и Иторофу.

Предстоящий саммит станет первым после встречи двух лидеров во Владивостоке на Дальнем Востоке России в сентябре. В то время Путин предложил Абэ во время экономического совещания подписать мирный договор «без предварительных условий» до конца года.

Абэ отклонил предложение как «неприемлемое», основываясь на постоянной позиции правительства Японии о первом решении вопроса об атрибуции четырех островов до заключения мирного договора. Тем не менее, премьер также положительно отметил предложение, назвав его «выражением энтузиазма в отношении заключения мирного договора».

Токио предусматривает продвижение территориальной проблемы вперед в рамках совместной экономической деятельности с Москвой на северных территориях. Обе страны договорились о «дорожной карте», в которой описывается график совместных проектов во Владивостоке в сентябре.

Совместная декларация Японии 1956 года и Союза Советских Социалистических Республик, которую Абэ намерен пересмотреть на встрече в Сингапуре с Владимиром Владимировичем, является единственным документом по территориальному вопросу, утверждённым законодательными органами двух стран. В заявлении говорится, что Москва «соглашается передать Японии острова Хабомаи и остров Сикотан ... после заключения мирного договора» между Токио и Москвой.

Естественно будет предположить, что в случае положительного решения отдать Курилы, люди, которые там живут, будут смотреть на ситуацию в резко негативном ключе.

Во время Второй мировой войны множество жителей Дальнего Востока погибло от рук японских солдат. Одни из ближайших союзников Гитлера, которых то окрестил «азиатскими арийцами», японцы вели множество боевых действий, в том числе - на территории Советского Союза.

В 2004 году Владимир Путин согласился отдать часть Курильских остров, согласно Декларации 1956 года, заключённой между СССР и Японией, но Дзюнъитиро Коидзуми, который на тот момент занимал пост премьер-министра, заявил, что Японию не устроит передача только двух островов. И так до сих пор в японских изданиях Курилы и часть Сахалина называется «оккупированной территорией».