ИА «Ореанда-Новости». Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир может захлестнуть пандемия коронавируса, пишет «МК».



Гебрейесус отметил, что к такому сценарию надо готовиться, анализируя уже имеющиеся данные.



Глава ВОЗ подчеркнул, что сегодня китайский коронавирус пандемией не является. Сейчас все должны работать над тем, чтобы сдержать распространение инфекции, добавил он.



Сегодня в мире почти 80 тысяч человек заражены коронавирусом, 2,6 тысяч заболевших скончались.