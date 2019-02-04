ИА «Ореанда-Новости» Китаец жил с зубочисткой в сердце, которую он проглотил четыре года назад. Историю жителя провинции Гуанси рассказал портал Sina.

Чжоу – молодой мужчина, из его сердца врачи достали зубочистку, которую он проглотил вместе с напитком, как рассказал пострадавший, у него есть привычка класть в бокал зубочистку, чтобы не перепутать свой напиток с чужим.

Четыре года назад китаец почувствовал в животе острую боль, тогда он решил не обращаться к медикам, потому что боль утихла через несколько дней. Однако затем Чжоу стало хуже, у него поднялась температура, его колотило. В больнице ему поставили диагноз – воспаление лёгких с подозрением на лейкоз и сепсис. Мужчина начал продолжительное лечение, на которое потратил 200 тысяч юаней (почти 2 миллиона рублей), однако улучшений в его состоянии не наблюдалось.

В декабре прошлого года Чжоу попал в больницу с температурой 40 градусов. Врачи выявили у молодого человека кишечную палочку, а в правом предсердии — разрастание ткани.

В январе Чжоу прооперировали, медики извлекли из новообразования в правом предсердии острый предмет, как потом оказалось – зубочистку, которая попала в сердце из лёгкого.

Пациент не смог вспомнить, когда именно он проглотил инородный предмет, ведь, как оказалось, он уже глотал зубочистку, но в тот раз ему удалось её вовремя достать.

Врачи отмечают, что иногда приходится извлекать инородные предметы из организма пациентов, которые те проглотили по неосторожности. Однако бывает, что необычные предметы попадают в организм человека случайно.

Так у жителя Ижевска в лёгких выросла ёлка, 28-летнему Артёму диагностировали рак лёгких, молодой человек часто кашлял кровью, рентген показал опухоль. Во время операции врач наткнулся на ель размером в 5 см в лёгких пациента. Предположительно, мужчина вдохнул почку ели, а она проросла в его организме.



