ИА «Ореанда-Новости». Китайские врачи назвали наиболее подверженных заражению коронавирусом пациентов. Соответствующее исследование, где описаны группы наиболее уязвимых пациентов в плане заражения COVID-19, опубликовано в журнале Американского торакального общества (ATS Journal).

Медики проанализировали 85 смертельных случаев в провинции Ухань. Выяснилось, что больше всего смертей пришлось на мужчин старше 50 лет, которые страдали хроническими заболеваниями. Группой риска врачи назвали пациентов с диабетом, гипертонией и ишемической болезнью сердца.

По результатам исследования, средний возраст пациентов составил 65,8 года, 72,9% оказались мужчинами.

Также врачи перечислили наиболее распространённые признаки заболевания, среди которых высокая температура, отдышка и слабость.