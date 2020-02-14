ИА «Ореанда-Новости». Китайскими врачами было доказана эффективность методики переливания плазмы тех, кто переболел коронавирусом. 

Об этом проинформировал врач Чжан Динюй, руководящий больницей в Ухане, сообщает "Комсомольская правда". 

Эксперты рассказали, что в плазме некоторых людей, переболевших коронавирусом, найдены антитела, которые могут противостоять COVID-19. 

Заявлено, что врачам, которые применили новую методику, удалось вылечить находившихся в тяжёлом состоянии больных коронавирусом.