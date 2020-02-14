14.02.2020, 07:34
Врачи обнаружили действенный способ против коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Китайскими врачами было доказана эффективность методики переливания плазмы тех, кто переболел коронавирусом.
Об этом проинформировал врач Чжан Динюй, руководящий больницей в Ухане, сообщает "Комсомольская правда".
Эксперты рассказали, что в плазме некоторых людей, переболевших коронавирусом, найдены антитела, которые могут противостоять COVID-19.
Заявлено, что врачам, которые применили новую методику, удалось вылечить находившихся в тяжёлом состоянии больных коронавирусом.
Об этом проинформировал врач Чжан Динюй, руководящий больницей в Ухане, сообщает "Комсомольская правда".
Эксперты рассказали, что в плазме некоторых людей, переболевших коронавирусом, найдены антитела, которые могут противостоять COVID-19.
Заявлено, что врачам, которые применили новую методику, удалось вылечить находившихся в тяжёлом состоянии больных коронавирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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