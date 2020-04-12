ИА «Ореанда-Новости». Медики объяснили, как спиртные напитки влияют на организм человека старше 40 лет.

Специалисты пояснили в беседе с The Telegraph, что алкоголь воздействует почти на все системы организма. Так, он проникает в мозг, где работает подобно антидепрессанту. Человек может испытывать эмоциональный подъём в момент употребления алкоголя, однако затем столкнуться с проблемами с самоконтролем, логикой, суждениями и планированием. В дальнейшем регулярное потребление спиртного может привести к развитию тревожности и депрессии.

Также медики отмечают, что у тех, кто выпивает алкоголь в два раза больше дневной нормы, в два раза увеличивается риск инсульта. Также спиртное приводит к повышению давления.