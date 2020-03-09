По словам нейрохирурга Аюми Окумуры, возглавляющего клинику памяти "Окумура", сегодня произошло увеличение у людей количества случаев "нарушения памяти".Прэ этом отмечается, что данный диагноз ставится не только людям пожилого возраста. В категории риска - люди от тридцати до шестидесяти лет. Именно они чаще используют смартфоны и компьютеры, тем самым перегружая мозг информацией. По словам специалиста, когда происходит увеличение вводимой информации, мозг не может справиться с её обработкой и превращается в свалку.Чтобы такое не случалось, специалисты рекомендуют давать мозгу возможность отдохнуть, хорошо высыпаться и сокращать время пользования устройствами.