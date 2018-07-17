



ИА «Ореанда-Новости» . 16 июля состоялась самая ожидаемая политическая встреча – в Хельсинки за стол переговоров сели Дональд Трамп и Владимир Путин. Лидеры не только провели беседу тет-а-тет, но и выступили перед представителями средств массовой информации.

На выступлении перед журналистами главы России и Соединённых Штатов Америки рассказали, смогли ли они найти точки соприкосновения и прийти к общему решению проблем в мировой политике и экономике.





Как и предсказывали аналитики, пока каких-то конкретных решений лидеры государств не озвучили.



Владимир Путин сообщил, что данная встреча стала важным шагом в процессе восстановления политических отношений.



Президент России отметил, что Дональд Трамп в личной беседе поднял тему вмешательства российских спецслужб в ход американских выборов, на что президент России ответил отрицательно. Владимир Путин, в свою очередь, обратил внимание американского лидера, что США могли бы более активно сотрудничать с украинской стороной в вопросе выполнения минских соглашений в целях ускорения урегулирования украинского конфликта.



Оба лидера были солидарны в вопросах сотрудничества спецслужб обеих стран в направлении борьбы с терроризмом. На вопросы журналистов о том, как прошла встреча с Владимиром Путиным, Дональд Трамп ответил, что президент России в своих суждениях высказывался прямо и открыто. Президенты положили начало долгому пути восстановления отношений. Глава Белого дома рассказал журналистам, что президент России отрицает своё вмешательство в американские выборы, сам Дональд Трамп в личном разговоре с российским лидером отметил, что считает действия прокурора Роберта Мюллера вредоносными для всей Америки.



Дональд Трамп предположил, что расследование прокурора является частью заговора демократической партии. На пресс-конференции Дональд Трамп громко заявил журналистам, что одержал победу благодаря эффективной предвыборной кампании, а президента России он до своей политической карьеры лично не знал.



Также глава Белого дома отметил, что приоритетом для него является мир, и он не станет им рисковать в угоду критиков, демократов или кого-либо ещё.

На вопрос журналистов о громком расследовании Мюллера и о его требовании выдать 12 граждан России, которых прокурор подозревает во вмешательстве в американскую политику, Владимир Путин ответил, что эти люди могут быть допрошены в присутствии американской стороны в том случае, если представители российских спецслужб будут допущены на беседу с американцами, интересными для них. Дональд Трамп назвал этот план «потрясающим».





В целом, оба лидера довольны состоявшимися переговорами и настроены оптимистично на будущие встречи.