ИА «Ореанда-Новости». Французский изобретатель Фрэнки Запата смог пересечь Ла-Манш во второй раз, после того как он разработал летающую доску.

Первая попытка на прошлой неделе закончилась тем, что во время заправки он упал в воду, а затем Запата смог преодолеть только 8 километров из запланированных 35. Изобретатель потерял равновесие при посадке на палубу корабля, где ему пришлось поменять рюкзак с двадцать литровый баллон с авиационным керосином. Команда Запата заявила, что со второй попытки она будет использовать корабль с более широкой палубой для удобства пилота.

Старт состоялся на пляже возле коммуны Сангатт в 8.15 по московскому времени. Во время полёта он успешно приземлился на платформу для дозаправки, которая находилась в проливе. В результате он проехал 35-километровый маршрут за 22 минуты.

«Это обожгло мои бедра, но я видел, как Англия приближалась, я устал, мне нужен отпуск, но я хочу поблагодарить мою команду, которая сделала сумасшедшую работу, мы работали по 16 часов в день», - сказал Запата, после приземления в Дувре.