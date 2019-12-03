03.12.2019, 16:07
Второй в мире по величине ледник в Гренландии начал таять
ИА «Ореанда-Новости». Второй в мире по величине ледник в Гренландии начал таять. Об этом сообщает телеканал ОТР.
Научные сотрудники из Кембриджского университета провели исследование ледника с помощью усовершенствованных дронов. Таким образом выяснилось, что на леднике появились трещины, а внутри ледника образовалось озеро глубиной около 500 метров и шириной в 5 километров.
Учёные утверждают, что в дальнейшем стоит ожидать повышение уровня воды в мировом океане. Кроме этого научные сотрудники указали, что за последние 5 лет ледники потеряли около 9 триллионов тон льда. Больше всего это заметно на покрове Аляски, который потерял больше 3 триллионов тонн.
Научные сотрудники из Кембриджского университета провели исследование ледника с помощью усовершенствованных дронов. Таким образом выяснилось, что на леднике появились трещины, а внутри ледника образовалось озеро глубиной около 500 метров и шириной в 5 километров.
Учёные утверждают, что в дальнейшем стоит ожидать повышение уровня воды в мировом океане. Кроме этого научные сотрудники указали, что за последние 5 лет ледники потеряли около 9 триллионов тон льда. Больше всего это заметно на покрове Аляски, который потерял больше 3 триллионов тонн.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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