Научные сотрудники из Кембриджского университета провели исследование ледника с помощью усовершенствованных дронов.Учёные утверждают, что в дальнейшем стоит ожидать повышение уровня воды в мировом океане. Кроме этого научные сотрудники указали, что за последние 5 лет ледники потеряли около 9 триллионов тон льда. Больше всего это заметно на покрове Аляски, который потерял больше 3 триллионов тонн.