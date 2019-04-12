ИА «Ореанда-Новости»

В деле известного похитителя секретной информации поставлена судьбоносная запятая. После 7 лет пребывания в посольстве Эквадора власти этой страны отказали Ассанжу в убежище и обвинили в нарушении международной конвенции. А ведь ещё недавно, в 2012 году посол игнорировал гневные заявления представителей Британии и Швеции. Так что же случилось за это время?

Официально Ассанжа обвиняют в том, что он якобы вмешивался во внутренние дела страны, которая его спасла от неминуемого ареста, а также за недостойное поведение на территории посольства. Но, если это правда, то почему его выходки терпели так долго?

Вероятно, причина «внезапного» прозрения кроется не столько в самом Ассанже, сколько в смене политического курса страны. Ведь убежище давал Рафаэль Корреа, желавший стать лидером «непокорных» США стран – Кубы, Венесуэлы, Никарагуа. Теперь курс изменился, и новый президент Морено ищет возможности наладить отношения с США. Соцопросы говорят, что его решение выдать Ассанжа поддерживают и жители Эквадора – 76% высказались «за».

Впрочем, скандальному политэмигранту тоже многое не нравилось в его "приюте", например, тотальная слежка и ограничения в пользовании мобильным телефоном. Однако эти условия пребывания, наверное, были лучше, чем тюрьма, в которой Ассанжу теперь предстоит прожить от 5 до 30 лет.

