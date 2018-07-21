ИА "Ореанда-Новости" Появились желающие выпить жидкость из черного саркофага, найденного в Египте. При раскопках, проходивших в Александрии, в начале текущего месяца была извлечена гробница из черного гранита. Саркофаг был запечатан несколько тысяч лет назад.

Черный цвет – символ возрождения и бессмертия в древности. На находке отсутствуют какие-либо надписи либо символы.

В четверг, 19 июля, специалисты начали вскрывать саркофаг. Подняв крышку на несколько сантиметров, работы были приостановлены по причине выделения ядовитых газов. После того, как открыть саркофаг стало безопасно, ученые продолжили работу и полностью сняли крышку. Содержимое удивило многих. Вопреки всем догадкам, что там находятся сокровища и скелет какого-нибудь фараона, внутри находились три мумии.

3 неизвестных скелета плавали в жидкости красноватого цвета. Полагается, что находка будет передана на изучение, а дальше - в музей. Специалисты изначально не выдвигали никаких намерений – как поступить с жидкостью, которая совершенно не похожа на эликсир вечной молодости.

Однако в тот же день программист Иннес МакКендрик (по некоторым данным является транссексуалом) организовала создание петиции, в которой призвала поддержать ее идею создания из данной жидкости газированного энергетического напитка. Она полагает, что выпив данный напиток люди смогут впитать невероятную силу. Девушка утверждает, что найденный саркофаг можно считать символом надежды: «Перед людьми открылась возможность, которой они в последнее время так часто были лишены, — представить более светлое и оптимистичное будущее, в котором погубленную землю рвут на части и пожирают разъяренные египетские боги».

Эта петиция собрала почти 300 одобрительных подписей. Ее автор, видимо, уверенно настроен на конец всего существующего или создание эры Темноты.

Эксперты отмечают, что жидкость может быть опасна для здоровья: она содержит большое количество ядов от гниения.

Следует отметить, что основная часть древнего города сегодня находится ниже уровня Средиземного моря. Современная Александрия расположена в той части, где тысячи лет назад была возвышенность. Именно на этой возвышенности располагался некрополь. Это и является причиной того, что в процессе строительства домов чаще всего находят гробницы либо части храмов.