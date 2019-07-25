ИА «Ореанда-Новости» Находящийся на реставрации Нотр-Дам подвергнут угрозе обрушения из-за аномальной жары в Париже. Об этом сообщил главный архитектор исторических памятников Филипп Вильнев. 

По его словам, во время тушения собора в его стены попало большое количество влаги, которая до сих пор не испарилась и до сих пор находится в трещинах камня. 

Из-за слишком высокой температуры эта влага может высохнуть слишком быстро, что повлияет на швы в кладке. Они могут потерять свои связующие свойства, что создаст вероятность подвижности стен. Вследствие этого потолок архитектурного памятника может обрушится. 

Сейчас рабочие в ночном порядке стараются укрепить потолок, однако доступ к нему затруднён из-за пожара. Строители разбирают завалы, что может занять некоторое время.