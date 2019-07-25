25.07.2019, 17:04
Высокая температура может спровоцировать обрушение Собора Парижской Богоматери
ИА «Ореанда-Новости» Находящийся на реставрации Нотр-Дам подвергнут угрозе обрушения из-за аномальной жары в Париже. Об этом сообщил главный архитектор исторических памятников Филипп Вильнев.
По его словам, во время тушения собора в его стены попало большое количество влаги, которая до сих пор не испарилась и до сих пор находится в трещинах камня.
Из-за слишком высокой температуры эта влага может высохнуть слишком быстро, что повлияет на швы в кладке. Они могут потерять свои связующие свойства, что создаст вероятность подвижности стен. Вследствие этого потолок архитектурного памятника может обрушится.
Сейчас рабочие в ночном порядке стараются укрепить потолок, однако доступ к нему затруднён из-за пожара. Строители разбирают завалы, что может занять некоторое время.
По его словам, во время тушения собора в его стены попало большое количество влаги, которая до сих пор не испарилась и до сих пор находится в трещинах камня.
Из-за слишком высокой температуры эта влага может высохнуть слишком быстро, что повлияет на швы в кладке. Они могут потерять свои связующие свойства, что создаст вероятность подвижности стен. Вследствие этого потолок архитектурного памятника может обрушится.
Сейчас рабочие в ночном порядке стараются укрепить потолок, однако доступ к нему затруднён из-за пожара. Строители разбирают завалы, что может занять некоторое время.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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