ИА «Ореанда-Новости» Организация WikiLeaks обнародовала письмо одного из сотрудников миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии главе её кабинета Роберту Фэйрвезеру, в котором утверждается, что коллеги автора искажают сведения о химической атаке в городе Дума в Восточной Гуте, которая якобы произошла 7 апреля 2018 года.

Автор послания сообщает, что в отредактированной версии отчёта информация приведена избирательно и сообщаются ложные выводы.

В частности, в отредактированной части доклада сказано, что у проводивших расследование сотрудников есть подтверждения использования хлора. Автор же указывает на то, что были обнаружены лишь малые частицы вещества, они присутствуют в обычном отбеливателе.

Кроме того, автор пишет, что из новой версии отчёта удалены замечания комиссии о симптомах пострадавших, которые отличались от тех, которые диагностируются при химическом отравлении.

Из доклада исключена часть, в которой описывается расположение баллонов на месте происшествия.

Автор делает вывод, что подобные искажения увеличивают уровень предвзятости, который может поставить под сомнение репутацию и проводившей расследование миссии, и самой ОЗХО.