Об этом сообщается на сайте национальной базы законодательства.В постановлении изложена целевая программа, направленная на совершенствование деятельности Института на ближайшие четыре года.В частности, к лету 2020 года стороны планируют разработать план подготовки на базе института в Дубне кадров. Также заявлено о проведении совместных научных исследований. В программе предусмотрено возможное участие узбекских ядерщиков в научных проектах, которые будут проводиться Европейской организацией по ядерным исследованиям на Большом адронном коллайдере.