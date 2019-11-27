27.11.2019, 10:51
Ядерщики из Узбекистана хотят усилить сотрудничество с коллегами из РФ
ИА «Ореанда-Новости» В постановлении главы Узбекистана написано о намерении Института ядерной физики Академии наук Узбекистана укрепить с российским Объединенным институтом ядерных исследований сотрудничество. Об этом сообщается на сайте национальной базы законодательства.
В постановлении изложена целевая программа, направленная на совершенствование деятельности Института на ближайшие четыре года.
В частности, к лету 2020 года стороны планируют разработать план подготовки на базе института в Дубне кадров. Также заявлено о проведении совместных научных исследований. В программе предусмотрено возможное участие узбекских ядерщиков в научных проектах, которые будут проводиться Европейской организацией по ядерным исследованиям на Большом адронном коллайдере.
В постановлении изложена целевая программа, направленная на совершенствование деятельности Института на ближайшие четыре года.
В частности, к лету 2020 года стороны планируют разработать план подготовки на базе института в Дубне кадров. Также заявлено о проведении совместных научных исследований. В программе предусмотрено возможное участие узбекских ядерщиков в научных проектах, которые будут проводиться Европейской организацией по ядерным исследованиям на Большом адронном коллайдере.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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