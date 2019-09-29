Новый российский сервис позволит интернет-пользователям публиковать ролики на разработанной платформе Yandex Zen по принципу потокового видео.

Другие конкуренты, такие как Facebook и YouTube также подключат такую функцию, поскольку спрос на онлайн трафик возрастает с каждой неделей. Яндекс берёт пример с китайского Toutiao, главной продукции фирмы ByteDance из Пекина.

Яндекс Дзен позволит отбирать контент на основе предпочтений пользователей. Любой блогер сможет разместить видеоролик метражом до 15 минут.