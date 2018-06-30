ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Частная ракета МОМО японской компании снова не смогла осуществить полноценный полёт, на этот раз даже не взлетев. В ходе предыдущего запуска ракета взлетела на двадцать километров.

Коммерческий проект - ракета МОМО, запуск которой стал уже второй попыткой отправить в космос негосударственный летательный аппарат компанией Interstellar Technologies, снова увенчался неуспехом.

МОМО-1 от Interstellar Technologies, как видно на снимках, сделанных японской телерадиовещательной организацией NHK, сначала поднимается над землёй, но затем из дюзы ракеты начинает валить чёрный дым. Космический аппарат упал, на месте падения начинается сильное возгорание.

Прибывший пожарный гарнизон оперативно потушил пожар, пострадавших нет, так как ракета управляется при помощи дистанционных технологий. Сейчас выясняются причины провала операции.

Характеристики ракеты: одноступенчатая, длина МОМО составляет десять метров, а вес - одну тонну. Если конкретнее, то эта ракета является уже второй попыткой Interstellar Technologies создать коммерческий летательный аппарат.

Первая ракета МОМО японской организации была запущена 30 июля прошлого года с острова Хоккайдо. Космический транспорт взлетел до высоты в двадцать километров, но потом рухнул в Тихий океан, на расстоянии шести с половиной километров от площадки запуска. Генеральный директор Interstellar Technologies пообещал исправить все недочеты, запуск МОМО-1 планировался на конец 2017 года.

Interstellar Technologies не является единственной частной азиатской компанией, пытающейся запустить в космическое пространство коммерческую ракету. Такой вид деятельности ведет также организация из Китая OneSpace Technology, попытка которой была более успешной. Ракета OS-X китайской компании была запущена рано утром 17 мая текущего года с тренировочной площадки. Время полета космического аппарата составило триста шесть секунд.