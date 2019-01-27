ИА "Ореанда-Новости". Японское правительство вновь заявило о том, что считает Курильские острова исконно японской территорией. «Базовая позиция правительства Японии, которая заключается в том, что острова являются нашей исконной территорией, неизменна», - заявил в эфире телеканала NHK заместитель генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда, передаёт ТАСС.

При этом японский чиновник пояснил, что в настоящее время существует «ряд сложностей» между Россией и Японией в этом вопросе. Хагиуда уверен, что решать проблему нужно «постепенно».

«Речь идёт о дипломатии, касающейся территориального вопроса. У нас есть оппонент, также существует несколько сложных моментов. Поэтому я считаю необходимым продвигаться постепенно, шаг за шагом», - сказал замгенсекретаря, отвечая на замечание представителя оппозиционной партии по поводу последней встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ и отсутствия её видимых результатов.

При этом японский чиновник подчеркнул, что восточное государство не меняет своей базовой позиции по поводу спорных территорий.

Напомним, в январе в ходе большой пресс-конференции по итогам 2018 года Сергей Лавров, занимающий пост министра иностранных дел России, заявил, что требования Японии передать им Курилы противоречат российским обязательствам согласно Уставу ООН. В одной из статей документа, в частности, указано на незыблемость итогов Второй мировой войны. Япония, по словам главы российского МИД, остаётся единственным государством в мире, которое не может полностью признать эти итоги.

Отметим, острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Официальный Токио продолжает оспаривать их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Мирный договор стороны до сих пор не подписали.