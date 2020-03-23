23.03.2020, 12:14
Японские власти заявили о невозможности проведения Олимпиады
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в национальном парламенте, что Олимпийские игры, которые должны были состояться летом нынешнего года, провести невозможно в связи с положением дел с коронавирусом. Слова японского государственного деятеля приводит агентство ТАСС.
Абэ заявил, что текущая ситуация не даёт возможностей для того, чтобы провести Олимпиаду. Также японский политик сказал, что намерен поговорить на тему организации Игр с Томасом Бахом, возглавляющим Международный олимпийский комитет.
Двадцать второго марта МОК проинформировал о том, что Олимпиада в Токио может состояться в назначенные сроки.
Абэ заявил, что текущая ситуация не даёт возможностей для того, чтобы провести Олимпиаду. Также японский политик сказал, что намерен поговорить на тему организации Игр с Томасом Бахом, возглавляющим Международный олимпийский комитет.
Двадцать второго марта МОК проинформировал о том, что Олимпиада в Токио может состояться в назначенные сроки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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