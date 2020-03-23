. Слова японского государственного деятеля приводит агентство ТАСС.. Также японский политик сказал, что намерен поговорить на тему организации Игр с Томасом Бахом, возглавляющим Международный олимпийский комитет.Двадцать второго марта МОК проинформировал о том, что Олимпиада в Токио может состояться в назначенные сроки.