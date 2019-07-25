ИА «Ореанда-Новости» На востоке Индии за два дня от ударов молний погиб 51 человек, ещё девять получили ранения и ожоги. Об этом передаёт телеканал NDTV со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Отмечается, что в штате Бихар скончалось 39 человек, в Джаркханде – 12. Ранее на севере страны жертвами стихи стали 32 человека. Местные власти пообещали выплатить родственникам погибших компенсации, а также оплатить необходимое лечение пострадавшим.