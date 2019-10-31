ИА "Ореанда-Новости" Закарпатский регион может стать второй после Донбасса территорией, где возможно начало борьбы за автономию. По мнению экспертов, к этому может привести политика местных властей касательно украинизации населения.

Напомним, что на жители Донбасса пытаются отстоять своё право на родной русский язык в противовес насаждающего властями украинскому. Это обстоятельство сыграло практически ключевую роль в непрекращающейся войне на этой территории. Вслед за этим Закарпатье может повторить сценарий Донбасса. Здесь проживают коренные представители венгерского и румынского народов, которые испытывают такие же культурные притеснения как и Донбасс. В качестве борьбы за свою независимость эти этнические народы выбрали поддержку европейских государств, чего Киев боится больше, чем вооружение на Донбассе.

По информации, предоставленной директором Украинского института анализа и менеджмента политики Русланом Бортником, в ближайшее время ждать от ныне существующей власти решительных шагов в отношении языкового вопроса не стоит. Причина заключается в возможном появлении внутренних конфликтов. Русский язык не станет региональным языком – об этом свидетельствует и политическая направленность украинского президента Владимира Зеленского. Он подчёркивал, что этот вопрос не является для него приоритетным в вопросах внутренней политики. По словам спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, Киев в настоящее время занят некой информационной борьбой за умы граждан, проживающих на тех территориях, которые ему неподконтрольны. Этот тезис подтвердил и советник секретаря Совета национальной безопасности Украины по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо. Он заявил, что участниками культурно-гуманитарных проектов прежде всего станут выходцы того региона, где их планируется внедрить. Такие люди детально ознакомлены с региональной спецификой.