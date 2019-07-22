ИА «Ореанда-Новости» . Замглавы МИД Великобритании Алан Дункан ушел в отставку со своего постастраны. Об этом сообщает Би-би-си 22 июля. Как отмечает издание,. Дункан отмечал, что ему пришлось «прибираться» в ведомстве после ухода Джонсона.

Кроме того, камнем преткновения является выход Британии из состава Евросоюза. Джонсон настроен решительно и согласен на Brexit без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества. Дункан выступает против «жесткого сценария» Brexit.

Также оставить свои посты в случае назначения Джонсона готовы канцлер казначейства Филип Хэммон и министр юстиции Дэвид Гок. Сам политик ранее заявлял, что с приходом к власти уволит главу МИДа Джереми Ханта.

Выборный процесс, в котором соперничают Борис Джонсон и Джереми Хант, должен завершиться во второй половине июля. До избрания нового главы правительства этот пост, а также должность лидера Консервативной партии Великобритании занимает Тереза Мэй. О своём выходе в отставку она заявила 7 июня.

Отставка премьера произошла после того, как британские парламентарии трижды блокировали её соглашение по Brexit. Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Джонсон уже заявил, что при любых условиях выведет Великобританию из состава ЕС.

Как заявил он сам тогда, чуть ли не «назло» России, сообщало издание The Telegraph. Таким образом Борис Джонсон решил ответить на слова российского лидера Владимира Путина о кризисе современной либеральной идеи. По мнению Джонсона, Великобритания покажет «ценность либерализма», выйдя из ЕС. Помимо этого он добавил, что отказ страны от Brexit или проведение нового референдума сделает демократию «посмешищем».