Представители международных организаций раскритиковали Киев за распространение ложных сведений о судьбе журналиста Аркадия Бабченко.

Накануне МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента из России убили выстрелами в спину на лестничной площадке дома в Киеве. Позже он якобы скончался в машине скорой помощи.

В среду СБУ опровергла эти сведения. Руководитель ведомства Василий Грицак заявил, что информацию об убийстве Бабченко распространяли в рамках «спецоперации».

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир напомнил в этой связи, что предоставление достоверной информации – обязанность государства. Он выразил сожаление последними действиями Киева.

Осудил инсценировку и генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар. Он назвал подобные действия «манипуляцией в рамках информационной войны».

Еще более резко высказалась обозреватель CNN Джилл Догерти. Подобные действия она назвала «дикостью». По ее мнению, «это наносит вред Украине и бьет по доверию к ней во всем мире».

Осудил инсценировку и заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, который первым сообщил об убийстве Аркадия Бабченко. «Аркадий, моя сестра завтра прилетает в Киев на твои похороны. Невозвратный билет. И ты теперь у меня Бубликов, а не Бабченко. Прости, брат Аркадий, ты заслужил», - написал Муждабаев на своей странице в соцсети.

Как известно, герой кинофильма «Служебный роман» Петр Бубликов приходит на работу после ложного сообщения о своей смерти.