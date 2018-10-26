ИА «Ореанда-Новости». Итальянские СМИ по-прежнему уверены в невиновности российских и украинских болельщиков в ЧП на эскалаторе в римском метро. Ранее правительство Рима заявило, что болельщики ЦСКА сами виноваты в случившемся, так как синхронно прыгали на эскалаторе, однако видеозаписи с камер наблюдения показали, что они этого не делали, но это неофициальная информация.



В подземке Рима на станции римского метро "Репубблика" в результате поломки эскалатора пострадали около 20 граждан, записи с камер свидетельствуют, что российские болельщики не прыгали на ступенях, а, значит, не они спровоцировали ЧП, написала в пятницу миланская газета Corriere della Sera.

Эскалатор при спуске неожиданно резко ускорил движение, в результате образовалась давка. 16 из 25 пострадавших были госпитализированы, некоторые до сих пор в больнице, так как получили тяжёлые травмы.

Миланская газета сообщает, что время (часы) видеозаписи показывают, что фанаты не прыгали на эскалаторе - следовательно, они не спровоцировали его обрушение.

– Это вытекает из анализа файлов видеонаблюдения, относящихся к моменту, который непосредственно предшествовал инциденту, повлекшему за собой ранение 25 человек, – пишет Corriere della Sera.

Ранее глава МВД Италии и вице-премьер Маттео Салвини уже на следующий день после ЧП поспешил возложить всю ответственность за инцидент на россиян.

Маттео Салвини заявил, что на эскалаторе находились «десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак».

По мнению издания Corriere della Sera, наиболее вероятной причиной инцидента является техническая неисправность механизма. Причём речь может идти не только о подъёмном механизме, но и системе безопасности, которая должна была автоматически остановить движение.

Представитель муниципальной транспортной компании Рима заявил, что "мероприятия по проверке технического состояния и безопасности эскалатора проводились регулярно, в строгом соответствии с действующими документами и нормами". По его словам, последняя такая проверка состоялась менее месяца назад.

Источники сообщили, что за последний месяц этот эскалатор несколько раз закрывали для ремонта.

Расследованием инцидента занимается римская прокуратура.