Со второго февраля появилась возможность подавать заявление на визу за полгода до совершения запланированной поездки. Также сообщается, что заявление можно будет создавать в электронном виде.Путешественники, имеющие позитивную историю и часто бывающие в Шенгенской зоне, будут получать визу на многократный въезд. Заявлено, что срок действия данных виз повысят до пяти лет.