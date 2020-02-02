ИА «Ореанда-Новости». На портале Еврокомиссии появилась информация о вступлении со второго февраля в силу новых правил получения шенгенских виз. 

Со второго февраля появилась возможность подавать заявление на визу за полгода до совершения запланированной поездки. Также сообщается, что заявление можно будет создавать в электронном виде. 

До восьмидесяти евро новыми правилами увеличивается визовый сбор, поскольку действующим сбором не покрываются расходы, связанные с обработок заявок. 

Путешественники, имеющие позитивную историю и часто бывающие в Шенгенской зоне, будут получать визу на многократный въезд. Заявлено, что срок действия данных виз повысят до пяти лет.