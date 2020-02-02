02.02.2020, 10:17
Заработали новые правила получения шенгенских виз
ИА «Ореанда-Новости». На портале Еврокомиссии появилась информация о вступлении со второго февраля в силу новых правил получения шенгенских виз.
Со второго февраля появилась возможность подавать заявление на визу за полгода до совершения запланированной поездки. Также сообщается, что заявление можно будет создавать в электронном виде.
До восьмидесяти евро новыми правилами увеличивается визовый сбор, поскольку действующим сбором не покрываются расходы, связанные с обработок заявок.
Путешественники, имеющие позитивную историю и часто бывающие в Шенгенской зоне, будут получать визу на многократный въезд. Заявлено, что срок действия данных виз повысят до пяти лет.
Со второго февраля появилась возможность подавать заявление на визу за полгода до совершения запланированной поездки. Также сообщается, что заявление можно будет создавать в электронном виде.
До восьмидесяти евро новыми правилами увеличивается визовый сбор, поскольку действующим сбором не покрываются расходы, связанные с обработок заявок.
Путешественники, имеющие позитивную историю и часто бывающие в Шенгенской зоне, будут получать визу на многократный въезд. Заявлено, что срок действия данных виз повысят до пяти лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии